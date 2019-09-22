بعد تطويرها.. 8 معلومات عن المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر

كتب عبد الحليم سالم

شهدت المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، أعمال تطوير حولتها بشكل كامل إلى منطقة متكاملة ومتصلة إلكترونيا.

وفى هذا التقرير تعرف على أبرز ما تم تطويره بالمنطقة فى 8 معلومات .

1 – تم تنفيذ أعمال ميكنة وفق أعلى النظم والمعايير العالمية في إطار التسهيل على المستثمرين.

2 – تم ميكنة إجراءات العمل على المنطقة بربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة.

3 – تم إحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

4 – تم إنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين داخل المنطقة العامة الحرة بمدينة نصر .

5 - تضم المنطقة حاليًا 206 مشروعات برؤوس أموال بلغت 3.8 مليار دولار.

6 – بلغت التكاليف الاستثمارية 6.8 مليار دولار.

7 - حجم النشاط والصادرات العام المالي الماضي بلغت 1.8 مليار دولار.

8 – توفر مصانع المنطقة نحو 72.5 ألف فرصة عمل.

جدير بالذكر أن المناطق الحرة الحالية يوجد بها نحو 1100 مشروع برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار وحجم استثمارات وصل إلى 26.2 مليار دولار، ووفرت هذه المناطق أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وحققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتعمل الحكومة حالياً على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى محافظات: المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، توفر نحو 120 ألف فرصة عمل، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطى أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار العمل على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.