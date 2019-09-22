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بعد إضراب عالمى.. نشطاء يواصلون الضغط على زعماء العالم لمواجهة آثار تغير المناخ

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:00 ص
بعد إضراب عالمى.. نشطاء يواصلون الضغط على زعماء العالم لمواجهة آثار تغير المناخ مظاهرات تغير المناخ
نيويورك (رويترز)

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وجه ناشطون شبان رسالة قوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت، تقول إنه إذا لم يتخذ المسؤولون المنتخبون إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ سيتم الإطاحة بهم من مناصبهم عبر التصويت أيضا.

ومنح جوتيريس فرصة لنشطاء شبان للحديث خلال أول قمة شبابية فى الأمم المتحدة عن تغير المناخ، وهو حدث غير رسمى للتواصل بين الناشطين ورواد الأعمال الشبان وزعماء العالم بهدف حشد التأييد لحلول تتعلق بتقنيات وسياسات مواجهة تغير المناخ، وذلك قبيل قمة رسمية للأمم المتحدة بهذا الشأن يوم الاثنين.

وبعد إضراب على مستوى العالم يوم الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات لوقف هذه الكارثة البيئية، بمشاركة ملايين المتظاهرين، أبلغ النشطاء الشبان جوتيريس اليوم بأن زعماء العالم الذين سيحضرون قمة الأمم المتحدة للمناخ يوم الاثنين ليس بوسعهم تجاهل قوة الحركة الاحتجاجية الشبابية.

وتخلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه الفعالية عن رابطة العنق التقليدية وحضرها بوصفه "المستمع الرئيسي" وجلس إلى جوار الناشطين بأحد مقرات الأمم المتحدة.

وبعدما أكمل الناشطون الشبان كلماتهم المقررة، طالبهم جوتيريس بمواصلة الضغوط، وقال "بوسعكم أن تحاسبوا جيلى (من كبار السن). لا يزال جيلى فاشلا فى إرساء العدالة فى هذا العالم وعلى هذا الكوكب".

 

 


إضراب عالمى

النشطاء

زعماء العالم

تغير المناخ

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