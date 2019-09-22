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اليوم.. جامعة سوهاج تستقبل 58 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:00 ص
اليوم.. جامعة سوهاج تستقبل 58 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تستقبل اليوم جامعة سوهاج  58 ألف طالب وطالبة بجميع كلياتها، وذلك وسط استعدادات مكثفة، وكرنفالات احتفالية منظمة احتفاءَ بالطلاب الجدد والقدامى.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن إدارة الجامعة كرثت كافة امكانياتها لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج لخلق البيئة الأكاديمية المناسبة لتحصيل الطلاب وتهيئتهم للتفوق، مضيفاً أنه فى بداية الأسبوع الأول من بداية الدراسة سيتم تنظيم معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامي، لعقد لقاءات تعريفية بتاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية وأماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المبانى والإدارات داخل مقرى الجامعة القديم والجديد.

وأشار عزيز أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد لمبانى الكليات والمدن الجامعية وتجهيز الفصول والمدرجات وقاعات الدروس والمكتبات والمعامل والورش التدريبية، بمختلف الكليات، والتى بلغت تكلفتها 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء وصيانة 16 أتوبيس لنقل الطلاب لمقر الجامعة الجديد بقيمة 8 مليون جنيه، وأيضاً تم توقيع عقد شراكة مع شركة "أتش تو إم" للخدمات العامة والتوريدات للقيام بأعمال النظافة الشاملة بجميع مبانى الجامعة، وذلك بتكلفة 2 مليون و841 ألف جنيه.

ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بالكليات وتوزيع الطلاب على الشعب والأقسام الدراسية، واستخراج البطاقات الجامعية، واعلان نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، كما استعدت المدن الجامعية بكامل طاقتها لاستقبال ٥ آلاف طالب وطالبة، حيث بدأت مرحلة التسكين للطلاب القدامى، كما تم زيادة الأماكن المخصصة للسكن المميز (بنين وبنات)، إلى جانب التأكد من توفير كل مايضمن الاستقرار والطمأنينة للطلاب المغتربين أثناء فترة إقامتهم دراستهم بالجامعة، وأضاف أنه تم التأكد من توافر وحدات للإدارة الطبية بالكليات تضم مجموعة متخصصة من الأطباء والصيدليات لخدمة الطلاب عند حدوث أى حالات طارئة.

كما ذكر ائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم منع الشيت وبدائله والتى يتم وضعها داخل الكتب لارغام الطلاب على شرائها، وتداول يوم السبت بين الكليات ذات الكثافة العددية، كما تم التنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس بضرورة الالتزام بمواصفات الكتاب الجامعى وأسعاره، مع الالتزام بمواعيد المحاضرات المحدد مسبقا، إلى جانب منع الإجازات والانتدابات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى مستهل العام الدراسي، مؤكداً أنه تم وضع خطة شاملة ومحددة للأنشطة الطلابية بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة، تتضمن كافة الأنشطة والفعاليات التى سيتم تنفيذها على مدار العام الدراسي.

 

 

 


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