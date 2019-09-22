اليوم.. استكمال محاكمة عصابة أوشا وكوبستا بتهمة قتل سائق وسرقة سيارته بالزاوية

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، محاكمة 7 متهمين، بقتل سائق وسرقة سيارته من الطريق العام، فى منطقة الزاوية الحمراء.

وشملت قائمة المتهمين فى القضية التى وقعت أحداثها فى شهر نوفمبر 2012 كلا من:

1. " هشام ع م " وشهرته "أوشا" 17 سنة طالب.

2. " محمود ح م " وشهرته "إسلام "19 سنة.

3. "وليد ن ح " 19 سنة عامل.

4. "أحمد ح ع"عاطل.

5. " سمير ع ي"عاطل.

6. " رمضان س م " 34 سنة سائق.

7. و" محمود.ع. م " وشهرته"كوبستا" 31 سنة سائق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين من الأول وحتى الرابع قتلوا "صهيب س ع " بأن بيتوا النية لقتله، وأطلق المتهم الأول عليه عيار من سلاحه "فرد خرطوش " فيما تواجد المتهمين من الثانى وحتى الرابع فى مكان الجريمة للشد من أذرة ثم سرقوا سيارته وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين الخامس والسادس اشتركا مع الأربعة الآخرون فى الجريمة بأن اتفقا معهم على كيفية ارتكاب الجريمة وأمدوهم بالسلاح والذخائر، وأخفيا معهم السيارة تمهيدا لبيعها .

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع ارتكبوا الواقعة بناء على اتفاق مع المتهمين الخامس والسادس وسلموا السيارة للمتهم السابع لإخفائها للبيع وبالقبض عليهم ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.