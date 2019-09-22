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الزراعة: مرور حقلى على زراعات العروة النيلى لـ13 نوع خضار لزيادة الإنتاج

الأحد، 22 سبتمبر 2019 01:00 ص
الزراعة: مرور حقلى على زراعات العروة النيلى لـ13 نوع خضار لزيادة الإنتاج طماطم
كتب عز النوبى

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واصلت إدارة  الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية على جميع زراعات وحقول العروة النيلة للخضروات لما يقرب من 13 نوعا، خاصة الطماطم، والبطاطس، والخيار، والفلفل، لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

قال الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة  الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك متابعة مستمرة لزراعات العروة النيلى لجميع أنواع  الخضر، من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول العروة النيلى، خاصة الطماطم والبطاطس، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأضاف علاء خليل، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة المناخ المتغير، موضحا أنه فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.

 

 

زراعات الخضر

زراعات نيلية

زراعة البطاطس

الطماطم

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