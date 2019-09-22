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التموين: استمرار تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات إليكترونيا

الأحد، 22 سبتمبر 2019 01:00 ص
التموين: استمرار تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات إليكترونيا التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت  وزارة والتجارة الداخلية أن موقع دعم مصر الإلكترونى  https://www.tamwin.com.eg،   يواصل تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

كانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد استقبلت  على مدار شهرين التظلمات مِن أصحاب البطاقات المحذوفين من منظومة الدعم  وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية، وتم إغلاق باب تلقى التظلمات نهاية الشهر الماضى حتى تم إعادة فتح التظلمات مرة أخرى اعتبارًا من الخميس وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

 وكان اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ" اليوم السابع"، حرص الوزارة على وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم المساس بمستحقى الدعم وهو ما حدث خلال المراحل السابقة فى تنقية البطاقات، حيث يقتصر الاستبعاد من منظومة الدعم على غير المستحقين فقط، لافتا إلى أن منظومة تلقى التظلمات الخاصة بالمستبعدين  من منظومة  الدعم وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية تتم بشكل إلكترونى، حيث يتقدم صاحب البطاقة بالتظلم الخاص به على موقع دعم مصر ويتم فحصه، وبعد التأكد من البيانات يستمر فى صرف السلع المدعمة، وأنه من المقرر أن يتم إيقاف صرف السلع للمستبعدين ضمن المرحلة الرابعة.

 

 


التموين تظلمات المستبعدين من البطاقات

تظلمات المحذوفين من البطاقات

تظلمات البطاقات على موقع دعم مصر

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