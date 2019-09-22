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أسباب مختلفة هتعرضك لـ"خشونة الركبة"

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:00 ص
أسباب مختلفة هتعرضك لـ"خشونة الركبة" خشونة الركبة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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خشونة الركبة واحدة من المشاكل المؤلمة التى يتعرض لها البعض وتؤثر على الصحة والحياة عموما، بسبب عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى نتيجة احتكاك عظام المفاصل، فى الغالب يتعرض لها كبار السن لكن هناك فئة كبيرة من الشباب يتعرضون لخشونة الركبة أيضا.

وحسب ما ذكره موقع Healthpages فإن هناك أسباب مختلفة تزيد من خطر الاصابة بخشونة الركبة وهى:

1: التقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة.

2: السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم من الأمور التى تسبب زيادة الضغط على المفاصل وخصوصا الركبتين مما يسبب الخشونة.

3: العوامل الوراثية، تزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة، فإذا كان أحد أفراد الأسرة مصابا بالخشونة تنتقل للأبناء.

4: يعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة وخصوصا من هن فوق الـ 55 سنة.

5: ممارسة التمارين الرياضية العنيفة أو ألعاب القوى مثل كرة التنس والجرى لمسافات طويلة تسبب خشونة الركبة.

6: التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض التى تزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة، نظرا للالتهاب الشديد.


خشونة الركبة

الركبة

التهاب المفاصل

التهابات

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