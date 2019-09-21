سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 08:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

5 علامات لو ظهرت على طفلك بتقولك عنده التهاب فى الأذن الوسطى

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:00 ص
5 علامات لو ظهرت على طفلك بتقولك عنده التهاب فى الأذن الوسطى التهاب الأذن-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب الأذن الوسطى من الأمراض المزعجة والشائعة بين الأطفال، حيث تسبب ألما شديدا فى الأذن وفقدان السمع وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل وتدل على إصابته بالتهاب الأذن الوسطى ومنها:

 

أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال:
 

1:يتعرض الطفل للسعال الشديد.

2:سيلان فى الأنف والرشح الشديد.

3:يتعرض الطفل لألم شديد فى الأذن.

4:ارتفاع درجة حرارة الطفل.

5:الشعور بالغثيان والقئ.

6:الإسهال.

التهاب الاذن الوسطى
التهاب الاذن الوسطى

7:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذ أى مجهود.

8:البكاء الشديد وعدم القدرة على النوم.

9:فقدان شديد فى الشهية وانقاص الوزن.

10:فقدان السمع تدريجيا.

 

ولوقاية الأطفال من التهاب الأذن الوسطى ينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية فى مواعيدها المضبوطة، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن الرضاعة الطبيعية تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحمى الطفل من الأمراض والفيروسات، مع الاهتمام بالتغذية السليمة للطفل والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه التى تعزز صحة الجسم، وتجنب التواجد فى الأماكن التى المزدحمة والتى تنتشر فيها العدوى.


التهاب الأذن

الاذن

التهاب

الاذن الوسطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برشلونة ضد غرناطة اليوم لفك عقدة الخروج من "كامب نو"

برشلونة ضد غرناطة اليوم لفك عقدة الخروج من "كامب نو"

كيف تحجز فيلا بمارينا من الحكومة فى 15 خطوة؟

كيف تحجز فيلا بمارينا من الحكومة فى 15 خطوة؟

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

"فيس بوك" تعلق آلاف التطبيقات على خلفية فضيحة استغلال بيانات مستخدميها

"فيس بوك" تعلق آلاف التطبيقات على خلفية فضيحة استغلال بيانات مستخدميها

خلال ساعات.. الحكم على 31 إخوانيًا فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث العدوة"

خلال ساعات.. الحكم على 31 إخوانيًا فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث العدوة"

انضمام شارلين يى للموسم الثالث من Good Girls

انضمام شارلين يى للموسم الثالث من Good Girls

تعزيزات أمنية فى محيط المدارس لتأمين الطلاب

تعزيزات أمنية فى محيط المدارس لتأمين الطلاب

فشل تجربة الهند فى الهبوط على القمر لا يهدد الطموح الآسيوى فى سباق الفضاء

فشل تجربة الهند فى الهبوط على القمر لا يهدد الطموح الآسيوى فى سباق الفضاء

التعليم: متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بين التلاميذ لعدم انتقال الأمراض

التعليم: متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بين التلاميذ لعدم انتقال الأمراض

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة