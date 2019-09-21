5 علامات لو ظهرت على طفلك بتقولك عنده التهاب فى الأذن الوسطى

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الأذن الوسطى من الأمراض المزعجة والشائعة بين الأطفال، حيث تسبب ألما شديدا فى الأذن وفقدان السمع وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل وتدل على إصابته بالتهاب الأذن الوسطى ومنها:

أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال:



1:يتعرض الطفل للسعال الشديد.

2:سيلان فى الأنف والرشح الشديد.

3:يتعرض الطفل لألم شديد فى الأذن.

4:ارتفاع درجة حرارة الطفل.

5:الشعور بالغثيان والقئ.

6:الإسهال.



التهاب الاذن الوسطى

7:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذ أى مجهود.

8:البكاء الشديد وعدم القدرة على النوم.

9:فقدان شديد فى الشهية وانقاص الوزن.

10:فقدان السمع تدريجيا.

ولوقاية الأطفال من التهاب الأذن الوسطى ينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية فى مواعيدها المضبوطة، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن الرضاعة الطبيعية تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحمى الطفل من الأمراض والفيروسات، مع الاهتمام بالتغذية السليمة للطفل والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه التى تعزز صحة الجسم، وتجنب التواجد فى الأماكن التى المزدحمة والتى تنتشر فيها العدوى.