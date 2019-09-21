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5 أرقام × 5 أشهر.. كيف اقترب الجيش الليبى من تحرير طرابلس؟

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:25 ص
5 أرقام × 5 أشهر.. كيف اقترب الجيش الليبى من تحرير طرابلس؟ القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة

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أطلق الجيش الوطنى الليبى عملية عسكرية لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات والإرهابيين فى الرابع من أبريل الماضى، وذلك بعد فشل الجهود السياسية فى إخراج المسلحين من العاصمة طرابلس.
 
وتمكن الجيش الليبى من تحقيق انتصارات وتقدمات كبيرة فى ضواحى طرابلس منذ إطلاق العملية العسكرية الشاملة لتحرير قلب العاصمة من قبضة الإرهابيين والمسلحين.
 

ونستعرض فى السطور التالية الإنجازات والانتصارات التى حققها الجيش الليبى فى البلاد: 


 
1. نجحت قوات الجيش الليبى فى السيطرة على أكثر من 85% من مساحة البلاد.
2. يفصل الجيش الليبى 5 كيلومترات عن قلب العاصمة طرابلس.
3. فقدت المليشيات المسلحة ما يقرب من 1500 قتيل فى معارك طرابلس.
4. أسقطت قوات الجيش الليبى 15 طائرة تركية مسيرة فى ضواحى طرابلس.
5. تتقدم قوات الجيش الليبى عبر ثمانية محاور فى طرابلس.

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