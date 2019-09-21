5 أخطاء تقع فيها الأمهات مع طفلها الرضيع

كتبت نهير عبد النبى

فى السنة الأولى من الأمومة لا تعرف العديد من السيدات طرق التعامل مع الطفل الرضيع وكيفية الاعتناء به سواء بتغذيته أو تغيير ملابسه والتعامل معه فى كل الأمور التى تخصه وهو ما يعرض الطفل للإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية.

وحسب ما ذكره موقع parents فأن أبرز الأخطاء التى تقع فيها الأمهات مع الطفل الرضيع هى :



طفل

1:قد تخطأ بعض الأمهات فى تطعيم الطفل فى مواعيده المضبوطة مما يعرضه للإصابة ببعض الأمراض.

2:ارتفاع درجة حرارة الطفل من الأمور التى يتعرض لها وتسبب مضاعفات خطيرة على الصحة فى حالة اهمال العلاج، وهى أيضا من الأخطاء التى قد تقع الأمهات بها.

3:تفسر بعض الأمهات بكاء الطفل انه بسبب الجوع ، وكلما يبكى الطفل تهدئه بالرضاعة لكن هناك أسباب مختلفة لبكاء الطفل، قد يكون ذلك بسبب التهاب الحفاضة أو مغص شديد بالمعدة أو شعوره بالحرارة أو البرودة ، فيجب على الأم التأكد من سبب بكاء الطفل.



طفل رضيع

4:مجرد تعرض الطفل لنزلات البرد أو ارتفاع الحرارة تعطيه الأم مضاد حيوى وهو من أخطر الاشياء التى تقعد فيها الأمهات، فلا ينصح بإعطاء الطفل أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

5:عدم الاهتمام بأسنان الطفل الرضيع، وهى من الاخطاء التى تقع فيها الأمهات ولكن يجب الاهتمام بأسنانه واللثة لحمايته من الأمراض.