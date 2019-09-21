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4 أفواج سياحية تزور المعالم الأثرية بسوهاج.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:05 م
4 أفواج سياحية تزور المعالم الأثرية بسوهاج.. صور الأفواج السياحية أثناء زيارتها لمحافظة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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استقبلت محافظة سوهاج 4 أفواج سياحية ضمت 162 سائحاً أجنبياً، على مدار أسبوع، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

ضم الفوجين الأول والثانى 68 سائحاً متعددى الجنسيات، قامو خلال الجولة بزيارة المنطقة الأثرية بمركز البلينا والتى تتكون من معبد سيتى الأول، ومعبد رمسيس الثاني، و معبد الأزوريون، مشيراً إلى أنهم توجهوا بعد ذلك إلى مدينة سوهاج للقيام بجولة حرة بكورنيش النيل، وزيارة متحف سوهاج القومي.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمى لللمحافظة أن زيارة الفوجين الثالث والرابع والذى ضم 94 سائحاً ألمانيا، المنطقة الأثرية بقرية عرابة أبيدوس بالبلينا، والكورنيش الشرقي، والمتحف القومي، معربين عن سعادتهم بالتعرف على عادات وتقاليد الشعب السوهاجى من خلال جولتهم الحرة بالمدينة.

الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، قد إلتقى مسئولى قطاع السياحة بالمحافظة، والأجهزة المعنية، تمهيداً للإحتفال باليوم العالمى للسياحة فى 27 سبتمبر الجاري، حيث سيقام مهرجان سياحى بالحديقة المتحفية، بجوار المتحف القومى بسوهاج، يشمل مجموعة من الأنشطة السياحية والثقافية والفنية والرياضية، بمشاركة شباب المحافظة، والجمعيات الأهلية، والشركات السياحية.

سوهاج تستقبل 4 افواج سياحية (1)
الأفواج السياحية أثناء زيارتها لسوهاج
 
سوهاج تستقبل 4 افواج سياحية (2)
الأفواج السياحية أثناء زيارتها لمعبد سيتى بسوهاج 
سوهاج تستقبل 4 افواج سياحية (3)
الأفواج السياحية بمعابد سوهاج

 

سوهاج تستقبل 4 افواج سياحية (4)
الفوج السياحى أثناء زيارته لكورنيش النيل وأحد السيدات تحمل علم مصر
 
سوهاج تستقبل 4 افواج سياحية (5)
الفوج السياحى اثناء زيارته لكورنيش النيل

 


سوهاج

الافواج السياحية

المعالم الاثرية بسوهاج

البلينا

معبد سيتى الاول

محافظ سوهاج

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