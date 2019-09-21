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3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:00 ص
3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال جامعات مصرية
وائل ربيعى

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تستقبل الجامعات على مستوى الجمهورية ما يقرب من 3 ملايين طالب بالفرق الدراسية المختلفة، إذ أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى، أن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الجديد 2019/2020 فى موعدها المحدد سلفًا اليوم السبت 21 سبتمبر الجارى.

وأضافت الوزارة، أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التى تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد، مؤكدة أن الوزارة والجامعات ملتزمة بالخريطة الدراسية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات من قبل.

وتابعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات تستقبل طلابها بداية من يوم السبت المقبل وسط أجواء احتفالية خاصة بمناسبة انطلاق العام الدراسى الجديد، واستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالدراسة بالكليات المختلفة والأنشطة الطلابية التى تعرضها الكلية للمشاركة فيها.


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اليوم السابع بلس

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