100225 طالب وطالبة يستقبلون العام الدراسى الجديد داخل 14 كلية بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة _مصطفى عادل

ينطلق اليوم السبت أول يوم جامعى فى عام دراسى جديد داخل 14 كلية تضمها جامعة طنطا، حيث أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أن الجامعة استعدت لاستقبال 100225 طالب وطالبة بالعام الدراسى الجديد2019/2020 بجميع الكليات بالجامعة منهم 1179طالب وطالبة فى مرحلة الليسانس أو البكالوريوس من الطلبة الوافدين.

وتابع ، أن قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" بجامعة طنطا شهد طفرة كبيرة فى تطوير وتجديد أماكن الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب الرياضية فى زمن قياسي، كذلك الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمطاعم والمرافق، سواء فى المدن الجامعية للطلبة أو الطالبات.

وكشف رئيس جامعة طنطا، أن المدن الجامعية تتسع لنحو 4 آلاف ألف طالب وطالبة، ومستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد،.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، كذلك تطبيق الإشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة.

وعن رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا أنه يتم توفير كل الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية، وكذلك توفير أماكن مخصصة للاستراحة والانتظار، وتوفير جميع الخدمات التى تكفل راحتهم.