10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

كتب : أحمد جمعة

أعلن زعيم حزب أزرق أبيض بينى جانتس الخميس، فوزه فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى قبل ساعات من إعلان لجنة الانتخابات المركزية فى إسرائيل النتائج النهائية.



وقال جانتس، فى بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حزب أزرق أبيض برئاستى فاز فى الانتخابات وهو الحزب الأكبر"، مشيرًا إلى أنه "ينوى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تحت قيادته".

وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة:

1. فاز تحالف أبيض أرزق برئاسة جانتس بالانتخابات.

2. لم يتمكن حزب الليكود برئاسة نتنياهو من تحقيق الأغلبية.

3. حصل تحالف أزرق أبيض على 33 مقعدًا فى الكنيست.

4. حصل حزب الليكود على 31 مقعدًا فى الكنيست الإسرائيلى.

5.حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا فى الكنيست.

6. يجرى حزب الليكود مشاورات مع تحالف أزرق أبيض لتشكيل حكومة وحدة.

7. وصل مبعوث الرئيس ترامب لتل أبيب لبحث عرض خطة السلام الأمريكية.

8. سيبحث جرينبلات مع جانتس تشكيل الحكومة الجديدة وموعد طرح الخطة الأمريكية.

9. يعارض ليبرمان رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

10. طرحت وسائل إعلام إسرائيلية سيناريو لرئاسة الحكومة الجديدة بالتناوب بين نتنياهو جانتس.