وكيل "صحة الشرقية" يطالب المستشفيات بتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة ومتابعة المطالبات الخاصة بها، وتكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد يوميا من إتباع كافة السياسات الخاصة بالتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، والجودة، ومكافحة العدوى، مطالبًا بسداد المديونيات الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها اليوم السبت، مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجى، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير المستشفيات، والإمداد الدوائى، والتموين الطبى بالمديرية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة حيث تم عقد اجتماعات لكل منطقة على حدة، وتم مناقشة خطة العمل، واحتياجات كل مستشفى من أعمال الصيانة الخاصة بالمبانى، والأجهزة، والآلات، وغيرها من الموارد والاعتمادات المالية، ووضع حلول لمعوقات سير العمل، وتفعيل دور الهيئة الطبية بالمستشفى، ودور لجنة الدواء والتى مهمتها حصر الاحتياجات من الأدوية والعمل على توفيرها وترشيد استهلاك الدواء، وسداد أى مديونيات تخص شركات الأدوية.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مديرى المستشفيات بعدم السماح بتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الأخرى باستثناء تحويل الحالات للخدمات والتخصصات غير الموجودة بالمستشفى، كما وجه وكيل الوزارة بتخصيص لجنة من المديرية لوضع برنامج تدريبى لجميع الهيئة التمريضية بالمستشفيات والبدء الفورى بالجهاز الإشرافى والأقسام الحرجة، مع عقد اختبار تحريرى، ومن يثبت عدم قدرته على اجتياز الاختبار يتم ندبه للمستشفيات الأكثر ترددا لإثقال مواهبه وتدريبه، كما شدد بسرعة الانتهاء من إجراءات رفع الكهنة الموجودة بالمستشفيات.