وكيل تعليم كفر الشيخ: بدء الدراسة فى 225 مدرسة بالمحافظة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، توافد الطلاب عليها، وانتظام العملية التعليمية فى 225 مدرسة، منهم 16 مدرسة تعليم فنى، ومدرستين للتعليم الثانوى العام، و131 مدرسة تعليم ابتدائى، و76 مدرسة إعدادية، فى حين ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب غداً الأحد.

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومنها المدرسة الثانوية الصناعية للبنات الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والتى حيّت العلم بها، ووزعت على الطالبات الكتب المدرسية فى شنط هدية لهن، كما تفقدت المدرسة الثانوية الزراعية للبنات، وعدد من مدارس إدارة دسوق التعليمية، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والسيد عبدالسلام مدير المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومصطفى مرعي، مدير إدارة دسوق التعليمية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إننا نشعر بالأمل والتفاؤل فى ظل الأمن والأمان الذى تنعم به مصرنا الحبيبة، موجهة نصائحها للطالبات بعدم الخوف أو اليأس وعدم التأثر بالإعلام الكاذب، وعدم اتباع الدعاوى المغرضة، لمن يصدرون السلبيات أو اليأس على غير الحقيقة.

وقالت وكيل الوزارة، خلال كلمتها فى طابور الصباح، أن من يصدر الفشل والسلبيات أينما يعبر عن فشله، وعلينا عدم الانصياع له، ووجهت الطالبات للاستماع للنماذج الجميلة الناجحة المتفائلة لتبعث فينا الأمل، ولابد من وضع الفشل تحت أقدامنا لنعبر عليه للنجاح، ورددت "تحيا مصر أمنة مستقرة، ويحيا الشعب المصرى ورجال الجيش، ورجال الشرطة"، مؤكدة أن دعوات الفشل والسلبيات لن تدوم، ويكفينا أننا نشعر بقوتنا وأمننا واستقرارنا.

وأضافت وكيل الوزارة، وستبدأ الدراسة بكل المدارس ب 13 إدارية تعليمية يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدرس بالإدارات التعليمية، بالإضافة لزياراتها المفاجئة للمدارس، ومتابعات وزيارات مدراء الإدارات التعليمية واللجان للمدارس.

وقالت وكيل الوزارة: سيشهد العام الدراسي، تطبيق نظام التعليم المزدوج،في 3 مدارس، كما ستشهد 5 مدارس بالتعليم الفني تطبيق نظام الجدريات، وهو نظام لتطوير التعليم الفني ليحاكي الواقع على الطبيعة في العمل وتحديث المناهج، وهي "المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ، ومدرسة سيدي سالم الصناعية للبنين، ودسوق الصناعية للبنات، بالتعليم الصناعي، وبالتعليم التجاري مدرسة سيدي سالم التجارية بنات، والحامول التجارية بنات، وبالتعليم الزرعى، ومدرسة كون دميس الزراعية، وفوه الزراعية".



تمارين صباحية



طابور مدرسة



وكيل تعليم كفر الشيخ اثناء كلمتها للطلاب



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس



وكيل تعليم كفر الشيخ مع احدى الطالبات