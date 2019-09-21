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وكيل "تعليم بورسعيد": 480 مدرسة جاهزة لاستقبال 152159 طالبًا بجميع المراحل غدًا

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:32 م
وكيل "تعليم بورسعيد": 480 مدرسة جاهزة لاستقبال 152159 طالبًا بجميع المراحل غدًا الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم
بورسعيد - السيد فلاح

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قال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن مدارس بورسعيد وعددها 480 مدرسة عام وخاص وفنى جاهزة غدًا لاستقبال 152159 طالبًا وطالبة تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد 2019-2020. جاء ذلك فى بيان صحفى مساء اليوم السبت.

أضاف وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد، أن عدد طلاب مدارس المحافظة الحكومية بالمرحلة الابتدائية هو 67937 طالبًا وطالبة وعدد طلاب المدارس الحكومية للمرحلة الإعدادية هو 31975 طالبًا وطالبة وعدد طلاب المدارس الحكومية الثانوية هو 11289 طالبا وطالبة.

وتابع الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد المدارس بالتعليم الفنى بالمحافظة هو 23  مدرسة ما بين تعليم فنى تجارى وزراعى وصناعى وتعليم مزدوج جاهزة لاستقبال 14260 طالبًا وطالبة وأن عدد طلاب المدارس الخاصة هو 15516 طالبًا وطالبة وعدد طلاب المدارس الرسمية والمميزة للغات هو 11182 طالبا وطالبة.

ووجه وكيل الوزارة التعليم ببورسعيد الشكر لقيادات التعليم ولكل العاملين بقطاع التعليم ببورسعيد على الجهد المبذول طوال فترة الإجازة الصيفية التى شهدت تواصل العمل دون انقطاع أو إجازات والذى نتج عنه الاستعداد والجاهزية اللائقة بطلاب المحافظة وبمكانة تعليم بورسعيد بين المحافظات الأخرى متمنيا للجميع عام دراسى موفق.


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