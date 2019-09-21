وكيل تعليم الفيوم: تسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل غدًا

الفيوم رباب الجالي

تفقد اليوم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بجولة ميدانية على عدد من مدارس المحافظة، سير العملية التعليمية ويرافقه محمد أبو الحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، وإدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وأكد عبد الله أنه سيتم بدءا من الغد تسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية دون التقيد بالمصروفات.

كما تفقد وكيل تعليم الفيوم ويرافقه مدير إدارة غرب، مدرسة التوفيق القبطية الابتدائية الخاصة (سميرة غبور)، وتفقد الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، وقدم رسالة ترحيب إلى أبنائه التلاميذ بالمدرسة.

كما تفقد الصف السادس الابتدائي وحضر حصة رياضيات، وتفقد قاعات رياض الأطفال، وأشاد بانضباط العمل وانتظامه بالمدرسة في أول أيام الدراسة، ونبه على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة الفنية للمعلمين بالفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال منذ اليوم الأول للدراسة، وبث روح الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ.



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وكيل تعليم الفيدوم يسأل التلاميذ