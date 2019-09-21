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وكيل تعليم البحيرة يتفقد المدارس العامة والفنية للوقوف على جاهزيتها ( صور)

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:57 م
وكيل تعليم البحيرة يتفقد المدارس العامة والفنية للوقوف على جاهزيتها ( صور) وكيل تعليم البحيرة يتفقد المدارس العامة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بمتابعة استعدادات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، والتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة لحل اى مشكلة طارئة.

وقام الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم،  بجولة تفقدية لمدارس إدارة المحمودية التعليمية زار خلالها مدرسة الخزان اﻹبتدائية المشتركة بقرية فيشا بالمحمودية ومدرسة الزهور للتعليم الاساس ومدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات.

وأكد وكيل وزارة التعليم، انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس فى يومها الأول مشيرا إلى إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى شكاوى تؤثر على سير العملية التعليمية، مشددا على تسليم الكتب التى ترد من الوزارة أولا بأول وتوزيعها على المدارس والطلاب مع ضرورة اﻹلترام بالزى المدرسى.

الجدير بالذكر إن إجمالى عدد الطلاب بمدارس المحافظة يبلغ مليون و460 الف طالب وطالبة ينتظمون فى أكثر من 3900 مدرسة بنطاق المحافظة والتى بدأت الدراسة الأسبوع الماضى لمراحل رياض الأطفال والصفين الاول والثانى الإبتدائى.

 

 

1 انتظام الدراسة بمدارس البحيرة
1 انتظام الدراسة بمدارس البحيرة

 

2 تسليم الكتب الدراسية للطلاب
2 تسليم الكتب الدراسية للطلاب

 

3 بدء الانشطة الرياضية مع اول يوم دراسى
3 بدء الانشطة الرياضية مع اول يوم دراسى

 

4 جانب من انتظام مدارس البحيرة
4 جانب من انتظام مدارس البحيرة

 

5 تلاميذ المرحلة الابتدائية
5 تلاميذ المرحلة الابتدائية

 

6 وكيل وزارة التعليم يتابع المدارس
6 وكيل وزارة التعليم يتابع المدارس

 

7 انتظام مدارس محافظة البحيرة
7 انتظام مدارس محافظة البحيرة

 

7 تسليم الكتب الدراسية
7 تسليم الكتب الدراسية

 

 


البحيرة

المحمودية

مدارس البحيرة

تعليم البحيرة

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