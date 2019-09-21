وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

قام الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، بجولات تفقدية لمتابعة انطلاق أعمال العام الدراسى الجديد 2019\2020 من داخل فصول مدرسة العوامية الإعدادية المشتركة التابعه لإدارة الاقصر التعليمية، للاطمئنان على انتظام المعلمين والطلاب من بداية الحصة الأولي وحتى نهاية اليوم الدراسي، كما تأكد من وصول الكتب الدراسية توزيعها للطلاب بالكامل دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.

وناقش وكيل تعليم الأقصر الشناوي عايد - خلال جولته بالمدرسة – عدد من التلاميذ داخل الفصول فيما درسوه فى الحصة الاولى، وأكد على المعلمين بالتركيز على تنمية مهارات التفكير وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم للمرحلة القادمة بالثانوية العامة، كما عرضت إدارة المدرسة مجموعه من المشكلات تتعلق بالسور المدرسي، والمنطقة الفاصلة بين مدرستي العوامية الإعدادية والعوامية الابتدائية والتى تتراكم بها المخلفات، وذلك بالإضافة أنها غير مستغلة وتعتبر مرتعا للحشرات والزواحف بالإضافة لمشكلة الخط العمومي للمياه بالمدرسة.

وقام الشناوي عايد على الفور بالتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لحل الأزمة، والتى استجابت بإرسال المهندس إسلام الدهرين رئيس القطاع إلي المدرسة وتم المعاينة على أرض الواقع، ومن المقرر أن تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومخاطبة جهات الاختصاص للبدء فى العمل فوراً لتلافى تلك المشكلات، ويأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة انتظام الدراسة وحل المشكلات التى تعوق العملية التعليمية أولاً بأول، وكذلك التأكد من إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر كانت قد انتهت من تجهيز 313 مدرسة للمرحلة الابتدائية لاستيعاب 143221 طالب، و179 مدرسة للمرحلة الإعدادية لاستيعاب 55409 طالب، و31 مدرسة لمرحلة الثانوى العام لاستيعاب 17247 طالب، أما بالنسبة للتعليم الفنى تم تجهيز 24 مدرسة صناعية وصناعية مهنية لاستيعاب13827 طالب، وعدد 10 مدارس تعليم فنى زراعى لاستيعاب 5473 طالب، وعدد 9 مدارس فنية تجارية و مدرستان فندقية لاستيعاب 8441 طالب.



وكيل تعليم الأقصريناقش طلاب الإعدادية



وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الأقصر



وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الأقصر ويناقش مع طلاب الإعداد ما درسوه باليوم الأول (3)



وكيل تعليم الأقصر يتفقد احد الفصول

وكيل تعليم الاقصر يسأل التلاميذ