وكالة الطاقة الذرية تدعو الى تطوير التشغيل الآمن للمنشأت النووية

فيينا /أ ش أ/

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد من أن الدول التى لديها برامج ناشئة للطاقة النووية تتوافر لها الأدوات اللازمة لتطوير هيئة تنظيمية فعالة ومستقلة للتشغيل الآمن للمنشآت النووية.

وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الجمعة – من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا – أنه يمكن للدول التى تستحدث أو توسع الطاقة النووية أن تستفيد من تجربة الدول التى لديها برامج متطورة للطاقة النووية فى وضع إطار تنظيمى جيد وأمن.

وشدد بيان الوكالة على ضرورة دعم القادمين الجدد إلى النادى النووى والتركيز على تطوير وصيانة البنى التحتية للسلامة النووية بما يتوافق مع معايير السلامة التى أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت البيان إلى قول خوان كارلوس لينتيجو نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الأمن النووى أن العديد من التحديات التى واجهت تطوير البنية التحتية والتنظيمية حددتها الدول فى اجتماع لمنتدى التعاون الإقليمى عُقد فى يونيو من العام الماضى مشيرا إلى أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة هذه التحديات للمساعدة فى وضع إطار التعاون الإقليمى وتشكيل العمل المستقبلى لدعم الدول الناشئة فى مجال الطاقة النووية.