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وزير خارجية أوكرانيا ينفى تعرض زيلينسكى لضغط من ترامب

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:00 م
وزير خارجية أوكرانيا ينفى تعرض زيلينسكى لضغط من ترامب فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى
كييف (رويترز)

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نفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، اليوم السبت، فى مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية إشارات إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال اتصال هاتفي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكرانى فى اتصال هاتفى فى يوليو تموز لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسى ترامب السياسيين.

وقال بريستيكو "أعرف ما الذى جرى فى المحادثة وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط". وأضاف "هذه المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".

 

 


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