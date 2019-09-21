سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يشيد بتقدم جامعة القاهرة.. ويؤكد: ستبقى فى الصدارة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:38 م
وزير التعليم العالى يشيد بتقدم جامعة القاهرة.. ويؤكد: ستبقى فى الصدارة جامعة القاهرة
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتقدم الكبير وغير المسبوق الذى حققته جامعة القاهرة فى التصنيفاتِ الدولية.
 
وقال وزير التعليم العالى: "جامعة القاهرة هى الجامعة الأم، بما تمتلك من أصالة وعراقة وكفاءة أعضاء هيئة التدريس مما يجعلها دائما سباقة"، وأشاد بانتظام الدراسة من أول يوم دراسى، وحضور جميع قيادات الجامعة.
 
وشدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجميع جوانبها، وأن يتضمن العام الجامعى مجموعة من الندوات الثقافية والفنية لرفع الوعى القومى لدى الطلاب والارتقاء بالذوق العام لديهم، مؤكدًا أهمية دور مجالس الأقسام فى الانضباط والالتزام بنصوص القانون، وتطبيقها بكل سهولة ويسر.
 
ورحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوزير التعليم العالى والبحث العلمي، لحضوره اجتماع مجلس عمداء الجامعة، الذى عُقد صباح اليوم بقاعة أحمد لطفي السيد لمتابعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة انتهت من جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، من حيث استكمال تجديدات البنية التحتية أو منظومة الكهرباء، وتوزيع الجداول الدراسية.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على مجموعات الشعب الدراسية، مشيرًا إلي نجاح الجامعة في التعامل مع الأعداد الهائلة من الطلاب الذين تقدموا للتنسيق بمقره بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة للتطوير داخل الجامعة شملت، تجديد مباني كليتي العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية.
 
وأضاف الخشت، أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات من بينها مبادرة "الفن في الشارع" والتي تهدف لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة المحيطة بالجامعة ومنطقة بين السرايات بتصور جديد أقل تكلفة، إلى جانب مبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، والتي تهدف إلى زيادة الوعى لدي الطلاب، من خلال الاطلاع على مختلف الصحف، ومصادر المعلومات، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالعمل على نماذج المحاكاة، لاستقطاب الطلاب، وتوعيتهم بالقضايا المحلية والدولية، وإعداد صف ثان قادر على الاندماج والتفاعل مع مختلف القضايا.
 
ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى ما تقوم به الجامعة من جهود في مختلف الملفات، ومن أهمها مكافحة الفساد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات لمواجهتها.
 
 

وزير التعليم العالى

جامعة القاهرة

عثمان الخشت

التصنيفات الدولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة فى مباراة "بولينج" مع الطلاب بأول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:23 م

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:44 ص

محمد الخشت للطلاب: جامعة القاهرة تدعم الفكر الحر لطلابها

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:08 ص

التعليم العالى:3 منح دراسية من المكسيك للعام الدراسى 2019/2020

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:27 ص

3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:00 ص

رئيس جامعة حلوان: نستقبل اليوم 46362 طالبا بالعام الدراسى الجديد

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة