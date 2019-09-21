وزير التعليم العالى من "عين شمس": قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين

كتب وائل ربيعى

شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، مراسم تحية العلم بجامعة عين شمس، بحضور د.محمود المتينى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من طلاب الاتحاد والتربية العسكرية، وأكد أن قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين وأن تطبيقه أمر مهم لأنه ينعكس إيجابيا على انتظام العملية التعليمية.

وخلال الزيارة التفقدية أكد الوزير ضرورة عقد ندوات توعوية للطلاب الجدد لكى يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، والتعامل مع الطلاب بعناية شديدة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة، وكذا أهمية دور مجالس الكليات في القيام بحل مشكلات الطلاب وذلك بالتعاون بين جميع منتسبي العملية التعليمية.

وتفقد الوزير أجنحة الأنشطة الطلابية المختلفة، التى تشمل العديد من المعارض منها: الكتاب المجانى، والفنون التشكيلية، فضلا عن مخترعات الطلاب، والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى نماذج المحاكاة.

كما تفقد الوزير عددا من الأجنحة التعريفية بأنشطة اتحاد الطلاب، ورعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية، وكذلك أنشطة وخدمات صندوق التكافل، وصندوق مكافحة الإدمان بجناح مميز؛ والذي يهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الطبية المجانية منها قياس السكر والضغط والوزن.

وعلى هامش زيارته للجامعة، ترأس الوزير مجلس جامعة عين شمس، حيث أكد الوزير ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، مع تواجد كل أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة.

وأوضح أن القسم بداخل كل كلية هو أقوى وحدة تنظيمية لأن انضباط العمل به يحقق انضباط الحياة الأكاديمية بشكل عام، مشيرا إلى أن المسئولية تضامنية بين الأستاذ والطالب والموظف، ولابد أن تسير العلاقة بينهم وفق ما حدده قانون تنظيم الجامعات مع استمرار المتابعة والمراقبة من قبل رئيس الجامعة.