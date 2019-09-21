سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 02:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى من "عين شمس": قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:41 م
وزير التعليم العالى من "عين شمس": قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، مراسم تحية العلم بجامعة عين شمس، بحضور د.محمود المتينى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من طلاب الاتحاد والتربية العسكرية، وأكد أن قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين وأن تطبيقه أمر مهم لأنه ينعكس إيجابيا على انتظام العملية التعليمية.
 
وخلال الزيارة التفقدية أكد الوزير ضرورة عقد ندوات توعوية للطلاب الجدد لكى يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، والتعامل مع الطلاب بعناية شديدة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة، وكذا أهمية دور مجالس الكليات في القيام بحل مشكلات الطلاب وذلك بالتعاون بين جميع منتسبي العملية التعليمية.
 
وتفقد الوزير أجنحة الأنشطة الطلابية المختلفة، التى تشمل العديد من المعارض منها: الكتاب المجانى، والفنون التشكيلية، فضلا عن مخترعات الطلاب، والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى نماذج المحاكاة.
 
كما تفقد الوزير عددا من الأجنحة التعريفية بأنشطة اتحاد الطلاب، ورعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية، وكذلك أنشطة وخدمات صندوق التكافل، وصندوق مكافحة الإدمان بجناح مميز؛ والذي يهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الطبية المجانية منها قياس السكر والضغط والوزن.
 
وعلى هامش زيارته للجامعة، ترأس الوزير مجلس جامعة عين شمس، حيث أكد الوزير ضرورة  الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، مع تواجد كل أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة.
 
وأوضح أن القسم بداخل كل كلية هو أقوى وحدة تنظيمية لأن انضباط العمل به يحقق انضباط الحياة الأكاديمية بشكل عام، مشيرا إلى أن المسئولية تضامنية بين الأستاذ والطالب والموظف، ولابد أن تسير العلاقة بينهم وفق ما حدده قانون تنظيم الجامعات مع استمرار المتابعة والمراقبة من قبل رئيس الجامعة.

وزير التعليم العالى

قانون تنظيم الجامعات

جامعة عين شمس

بدء العام الدراسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة