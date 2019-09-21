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وزارة الاتصالات: 101.52 مليون حجم الاشتراكات بخدمات المحمول والأرضى

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:13 م
وزارة الاتصالات: 101.52 مليون حجم الاشتراكات بخدمات المحمول والأرضى ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو 101.52 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2019،  مقارنة بنحو 106.37 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2018.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى أعداد مشتركى الهاتف المحمول بلغ 93.42 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بنحو 99.13 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2018 .

يسجل عدد مشتركى الهاتف المحمول ما نسبته نحو 92% من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى يناير - مارس 2019.

وتراجع حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول بسبب قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية وذلك فى إطار محاربة الخطوط مجهولة البيانات، او تلك التى لا تحمل بيانات دقيقة.


الهاتف المحمول

الهاتف الارضى

وزارة الاتصالات

الخدمة التليفونية

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