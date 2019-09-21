والد الطفل كمال ضحية بالوعة السلام يتهم رئيسا الحى والصرف الصحى بالإهمال

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لوالد الطفل كمال أسامة، ضحية السقوط فى بالوعة صرف صحى بمدينة السلام.

واتهم والد الطفل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس حى السلام بالإهمال، والتسبب فى وفاة نجله.

ومن جانبها استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلا من رئيس حي السلام، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بحي السلام، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى "كمال أسامة"، 10 سنوات، وسقط داخل البالوعة أثناء شراء بعض متعلقات الدراسة الخاصة به، نتيجة عدم وجود أعمدة إنارة.

وانتقل فريق من نيابة السلام، لموقع الحادث لمعاينة أسباب الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من قسم شرطة السلام، مفادها ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل يدعى "كمال أسامة"، 10سنوات، داخل بالوعة بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وجار تكثيف الجهود لانتشال جثة الضحية، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.