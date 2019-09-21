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نيجيريا تسعى للحصول على قرض جديد من البنك الدولى قيمته 5ر2 مليار دولار

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:44 م
نيجيريا تسعى للحصول على قرض جديد من البنك الدولى قيمته 5ر2 مليار دولار البنك الدولى
أ ش أ

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قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا : إن الحكومة الفيدرالية في نيجيريا والبنك الدولي يجريان محادثات بشأن حصول أبوجا على شريحة جديدة بقيمة 5ر2 مليار دولار من القروض الميسرة المقدمة لها.

وأفاد غانم ، في مقابلة صحفية في أبوجا نشرتها صحيفة (ديلي ترست) النيجيرية ، بأن نيجيريا تلقت 4ر2 مليار دولار من البنك الدولي العام الماضي .. قائلا : "نحن نتحدث عن مجموعة جديدة من البرامج تبلغ قيمتها 5ر2 مليار دولار".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس محمد بخاري زادت من الاقتراض الخارجي بسبب نقص الإيرادات وانخفاض إنتاج النفط وأسعاره خلال السنوات الخمس الماضية ؛ وذلك لتمويل الإنفاق الحكومي..لافتة إلى أن الدين المحلي في نيجيريا يبلغ 6ر55 مليار دولار فيما تبلغ القروض الأجنبية 6ر25 مليار دولار.

 


نيجيريا

البنك الدولى

قرض

النفط

قروض

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