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ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة بـ"أحداث العدوة"

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:16 م
ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة بـ"أحداث العدوة" المتهمون بجلسة المحكمة
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير حسام عاطف

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حصل "اليوم السابع"، على أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد والبراءة من محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة".

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.

 

والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هو أحمد محمد رجب، والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 7 سنوات هما مصطفى أحمد محروس، وعرفة جمعة.

 

والمتهمون الـ 5  الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 5 سنوات هم سعد أبو سريع، محمد متولى، عيد عبد اللطيف، أحمد جمعة، جمال عبد الحليم.

 

فيما حصل 7 متهمين على حكما بالبراءة وهم عايد عيد، علاء على خميس، أسامة حجازى، عيد صالح، صلاح زيد، محمد نادى، عيد عبد الهادى.

 

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة على المتهمين، وقام بعض المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم من قبل دفاعهم.

 

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


عنف العدوة

جنايات المنيا

احداث العدوة

محمد بديع

احداث عنف العدوة

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