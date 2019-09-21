نقيب الأطباء البيطريين يبحث فرص عمل للخريجين خلال زيارته لجامعة القناه

الإسماعيلية – جمال حراجى

ناقش الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين وعميد كلية طب بيطرى القاهرة، مشاكل سوق العمل والاستفادة من خبرات الشباب وزيادة المتاح من فرص عمل لشباب الأطباء البيطريين فى ظل تنمية الإقليم.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الدكتور العامرى بمرافقة وفد من النقابة إلى كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، والتقى النقيب بالدكتورة داليا منصور عميد الكلية، والوكلاء الدكتور أحمد أنور وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة سعدية عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ثناء النحلة مدير الجودة بالكلية، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

قام النقيب العام بتكريم العميد والوكلاء بتقديم درع النقابة العامة متمنيا للجميع التوفيق.

وفى سياق آخر أعلن الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة القناة، أنة فى إطار برنامج التعاون الثلاثى بين الجامعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - وزارة الخارجية المصرية - وهيئة التعاون الدولى اليابانية الجايكا- يعقد بمقر كلية الطب مركز ( أبحاث وزراعة الأنسجة بجامعة قناة السويس ) البرنامج التدريبى الثالث تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لصحة الأمهات والأطفال حديثى الولادة ويستمر العمل حتى 21 أكتوبر 2019، بإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب.

وذلك بمشاركة 20 متدربا فى مجال الرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض وفنيى المعامل من الدول الإفريقية الآتية:- كينيا، تنزانيا، ليبيريا، أوغندا، ملاوى، زامبيا، بوروندي، نيجيريا، السنغال، الكونغو الديمقراطية، سيراليون، جيبوتى، السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، إرتريا، الصومال، غانا للتدريب بكلية الطب على الوسائل الحديثة لتحسين صحة الأمهات قبل وبعد الولادة وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للأمهات والأطفال حديثى الولادة والتشخيص والوقاية من الأمراض الشائعة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، كما يقوم المتدربين من خلال فعاليات البرنامج بصياغة خطة العمل لتنفيذها فى المستشفيات والمعاهد الصحية التى يعملون بها عند عودتهم لبلادهم ونقل ما يتعلمون من مهارات لزملائهم.