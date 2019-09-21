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نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:00 ص
نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا مستلزمات المدارس
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الحكومة لديها حرصًا شديدًا على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى بوجه عام، وذلك لمؤازرة الأسر الأكثر احتياجًا والوقوف دائمًا بجانبهم، وعلى مسافات متقاربة منهم للعمل على تلبية كافة احتياجاتهم .

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه فى إطار ذلك، جرى بالتنسيق مع المجتمع المدنى توفير 350 حقيبة مدرسية تحتوى كل واحدة على (15 كشكول، كوتش، أقلام، ومستلزمات أخرى)، وتم توزيع 50 حقيبة منها وسيجرى توزيع باقى الحقائب تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار فؤاد، إلى أن ذلك يأتى للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، لافتًا إلى أن ذلك يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا.

 


مستلزمات المدارس

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