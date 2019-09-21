نائب رئيس جامعة طنطا: خطة لدعم الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة

الغربية - عادل ضرة - محمد طارق

أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية جزء لا يمكن تجاهله فى العملية التعليمية، موضحاً أنها باتت ضرورة ملحة تتطلبها الحياة الجامعية نظراً لأهميتها فى بناء شخصية الطالب وبث روح المسؤولية المجتمعية وتحمل المسؤولية.

وأشار نائب رئيس الجامعة ، إلى أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها عامل أساسى فى توطيد الروابط الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجى، وتنمية الروابط الاجتماعية وغرس روح الانتماء للجامعة والوطن، وبث الروح الجماعية وروح التعاون والإخاء، وإكساب الطلاب عادات وسلوكيات صحيحة.

وأضاف مبارك، أن الجامعة بقيادة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، تدعم كافة أنواع الأنشطة من خلال توفير كافة الامكانيات التى تؤهل الطلاب لممارسة الأنشطة التى تتوافق مع ميولهم ورغباتهم ، الى جانب المشاركة فى كافة المسابقات سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية ككل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على حسن سير وانتظام الدراسة بكليات التربية النوعية والتربية والتجارة ، والتى رافقه خلالها الدكتور السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية ، والدكتور عبد الحميد المنشاوى عميد كلية التربية ، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة.



انتظام الدراسة بعدد من كليات جامعة طنطا



جانب من الجولة



نائب رئيس الجامعة يتفقد انتظام الدراسة