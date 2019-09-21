نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد مقرات الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي

الدقهلية – سارة الباز

تفقد الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، مساء اليوم السبت، مقرات أنشطة الجوالة والخدمة العامة والشطرنج وتنس الطاولة والأنشطة الفنية والعلمية والثقافية المخصصة للطلاب بكليات الجامعة المختلفة.

وتتضمن الأنشطة الطلابية تنظيم معسكرات للطلبة، بالإضافة إلى ندوات ثقافية وأخرى في مجال التنمية البشرية، وإقامة مسابقات بين الطلاب لإبراز وتنمية مواهبهم ومهاراتهم الفنية، ورفع مستوى الذكاء بممارسة ألعاب فكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كلا من: محمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد العدل، مسئول التواصل الطلابي، وإبراهيم فهمي، مدير عام رعاية الطلاب، ومديري إدارات الإدارة العامة لرعاية طلاب الجامعة، والطالب بهاء أبو العنين، رئيس اتحاد الطلاب الجامعة.

جدير بالذكر استعداد الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة لبدء العام الدراسي الجديد، اليوم، بتخصيص مقرات موزعة داخل الحرم الجامعى تتولى مهمة استقبال وإرشاد الطلاب الجدد، ومساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم، وتعريفهم بمختلف الأنشطة الطلابية التى تقدمها الكليات المختلفة، بالإضافة إلى توفير أكشاك صغيرة تحمل عنوان "اسأل" يتحدث من خلالها أعضاء اتحاد طلاب الجامعة لزملائهم من الطلاب الجدد لتوضيح مجالات الأنشطة التى تقدمها الجامعة، وكيفية الإشتراك بها، والرد على كافة استفساراتهم .