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موسكو: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران ستزيد تعقيد الوضع فى الشرق الأوسط

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:00 ص
موسكو: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران ستزيد تعقيد الوضع فى الشرق الأوسط حسن روحانى
أ ش أ

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أكد المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط.
 
وقال كابولوف -في تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
 
وفي الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني لن تؤثر على أعمال روسيا في إيران، وقال "إن الأعمال التجارية الروسية في إيران لن تتأثر بالعقوبات لأننا لا نستخدم الدولارات الأمريكية في التعاملات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السلطات الأمريكية تفرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني وشركة "اعتماد تجارة بارس" .

أفغانستان

زامير كابولوف

الشرق الأوسط

الخزانة الأمريكية

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