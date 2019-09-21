موجز 6.. ناسا تطلق اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها متابعة لاستقبال المصريين الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك للمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة، وإطلاق وكالة ناسا اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا، وضخ وزارة الصحة 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

ناسا تطلق اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا

هنأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

نظم عشرات المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، جولات بشوارع نيويورك على متن حافلات كبيرة، تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تواجده بالولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

يشارك السيسي للمرة السادسة على التوالى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقى بيان مصر أمام الجمعية فى دورتها الـ74 ويتناول الرئيس خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر فى دعم مكافحة الإرهاب الدولى.

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، رغبة جماعة الإخوان الإرهابية فى العودة إلى المشهد بغض النظر عن التكلفة، موضحا أن هناك تمويلا كبيرا من هذه الجماعة الإرهابية على الإعلام والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى تمويل داخلى من أجل نشر القتل والحرق والتخريب حتى تكون مصر تابعة لقطر وتركيا ويحكمها الدواعش.

الصحة تضخ 170 ألفا و992 عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة.. الصيدلة: توفير 341 ألفا و503 عبوات كمخزون استراتيجى لتأمين مليون سيدة.. سعر العبوة تركيز 5 وحدات 21 جنيها وتركيز 10 وحدات بـ 31

كشف تقارير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان عن ضخ كميات كبيرة من دواء سينتوسينون الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة فى الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التى تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل .

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

بدأ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمحافظة الفيوم، برفقة قيادات الوزارة، بتفقد المشروعات المختلفة بمدينة الفيوم الجديدة.

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

كشفت وزارة المالية، أن من أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى ويشمل الانفاق ايضا تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمى، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسى إلى جانب انشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

بعد الخيبة كذبة.. صفحات الجماعة الإرهابية وقنواتها الفضائية تروج لمقتل شابين بعد فشلهم فى النزول للشارع.. الشاب السكندرى "أحمد أبو ليلة" ينفى أكاذيبهم: "والله أنا حى أرزق".. وتدوينات عن آخر تؤكد وفاته فى 2013

حالة من الفشل الذريع تعيشه جماعة الإخوان الإرهابية، وكتائبها الإلكترونية، بعد صدمة انهيار دعواتهم فى الشارع خلال الساعات الماضية، ورغم استخدامهم كافة الأساليب، والتى تنوعت ما بين تزييف الشائعات وبث الأكاذيب، لنشر العنف والتخريب، إلا أن أكاذيبهم ردت إليهم بالعكس، وواصل إعلام جماعة الإخوان فبركة عدد من الفيديوهات وصورا وبثها لإظهار وضع مغاير للحقيقة وبث الشائعات على أنه واقع فى الشارع المصرى، إلا أن الحقائق جاءت عكس ما كانوا يتمنون له هؤلاء الإرهابيين.

جامعة الأزهر: "بعض السلوكيات مثل "غسل الفاكهة فى الكولدير"تكلفنا 20مليون جنيه

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن شباب اليوم هم أمل المستقبل، ونحن نهتم بشباب جامعة الأزهر، فنحن نعدهم للمستقبل وقيادة البلاد.

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا لطيف ليلا .

صعود مرتقب لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. المعدن النفيس يرتفع 0.62 % والأوقية تسجل لـ 1516 دولار.. شعبة المصوغات باتحاد الصناعات: خفض الفائدة فى أمريكا يدفع فى اتجاه زيادة الأسعار.. وارتفاعه بالصاغة 5 جنيهات

موجة ارتفاع مرتقبة فى أسعار الذهب عالميا، بدأت بوادرها تظهر فى الأسواق، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0.62 % خلال التعاملات يومى الجمعة والسبت، عقب خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى مساء الأربعاء الماضى، بحسب رؤية بعض المتابعين لحركة الذهب عالميا ومحليًا.

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

رفعت الفنانة ريهام عبد الغفور، شعار"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك"، على صورة فستانها الذى أرتدته فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أفردت وسائل الإعلام العالمية مساحات واسعة للحديث عن تتويج النادى الأهلي بطلاً لمسابقة كأس السوبر بعد فوزه على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 3 – 2، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "برج العرب".

حسام البدرى يعلن جهازه المعاون فى المنتخب خلال 48 ساعة

اتفق اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مع حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر على عرض الأخير مقترحاته لتشكيل الجهاز الفنى المعاون خلال 48 ساعة، على أن يحدد فيما بعد موعدا لمؤتمر صحفى لتقديم الجهاز الجديد.

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

حقق منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم للشابات فوزًا كاسحًا على سيشيل بنتيجة 28-0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم بكأس كوسافا تحت 17 سنة.