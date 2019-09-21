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موجز المحافظات.. طفرة فى مشروعات الشباب بشمال سيناء

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:24 م
موجز المحافظات.. طفرة فى مشروعات الشباب بشمال سيناء طفرة فى مشروعات الشباب

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

رجعوا التلامذة.. انتظام أول يوم دراسى بالمحافظات.. طلاب سيناء يحيون العلم ويرددون النشيد الوطنى.. 266 ألف و759 تلميذا بـ 464 بسوهاج.. وتكليف الإدارات بتسليم الكتب بالأقصر.. محافظ الشرقية يطلق اسم شهيد على مدرسة

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طفرة فى مشروعات الشباب بسيناء.. مبادرة "مشروعك" تنجح فى توفير فرص عمل متنوعة.. 182 مشروعا فى مجالات التصنيع والخدمات.. القروض تصل إلى 250 ألف جنيه.. ورئيس مجلس مدينة بئر العبد: خطة للتوسع وتيسيرات بالجملة

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"رمال أغلى من الذهب".. برك ومستنقعات كفر الشيخ تتحول لأكبر مصنع للرمال السوداء.. المحافظة أوقفت التعدى على الأراضى لإنشاء أول مصنع يخدم 41 صناعة أبرزها الطائرات والسيارات.. والمحافظ: بدء الإنتاج الفعلى 2020

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محافظ الغربية: إزالة 18 حالة تعدى ومخالفة بناء خلال 24 ساعة بسمنود وطنطا

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"رضا يضرب المثل فى الرضا".. ابن المنوفية ولد بلا أطراف وصمم على استكمال تعليمه بكلية الآداب.. الشاب: واجهت صعوبات عديدة.. والسائقون يرفضون استقلالى السيارات لوجود كرسى متحرك معى.. صور

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4  أفواج سياحية تزور المعالم الأثرية بسوهاج.. صور

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فيديو.. مباحث سوهاج تحرر طفلا مختطفا بعد مساومة والده بفديه 2 مليون جنيه

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صور.. "صحة الدقهلية" تنظم رحلة ترفيهية مجانية لمرضى الغسيل الكلوى لرأس البر

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مصرع طفلة إثر اصابتها بطلق نارى خلال مشاهدتها عرس فى قليوب

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