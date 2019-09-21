الرئيسية حوادث موجز الحوادث.. أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة بـ"أحداث العدوة" السبت، 21 سبتمبر 2019 07:48 م هيئة محكمة أحداث العدوة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم السبت عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى: ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة بـ"أحداث العدوة" تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما مجازاة 10 مسئولين بالتعليم تقاعسوا عن الشراء المركزى لمستلزمات التعليم الفنى شقيقة شاب منتحر بالعياط: عثرت عليه معلقا من رقبته بحبل غسيل تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وقتل شاب فى بولاق لجلسة 18 سبتمبر حجز طبيب بتهمة تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية فى عين شمس عرض 10 قطع يشبته فى أثريتها على خبراء لفحصها بعدما ضُبطت بحوزة شخصين فى الهرم قسم الحوادث موجز الحوادث الحوادث اليوم الخميس اهم الحوادث اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة موجز الحوادث.. القبض على ابن سعد الكتاتنى متورطا بالتجهيز لتظاهرة إخوانية الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:08 م موجز الحوادث.. تجديد حبس النائب صلاح عيسى والنيابة تعاين بالوعة طفل داخل السلام الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:11 م موجز الحوادث.. مصرع 9 إرهابيين فى العبور ومايو.. وإحباط 13 محاولة بالحدود الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:08 م موجز الحوادث.. ضبط ماسح أحذية يستقطب الباعة لبيع أعضائهم بوسط القاهرة الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:51 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟ ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor صور.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس" كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء المزيد من Trending Plus
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