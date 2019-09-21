مناسبة اليوم الوطنى تنعش حركة الأسواق فى جازان السعودية

وكالات

شهدت العديد من المحلات التجارية والمكتبات فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، خلال هذه الأيام انتعاشًا فى الحركة الشرائية نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين والمواطنات من أجل اقتناء مستلزمات الاحتفال باليوم الوطنى 89 للمملكة وما يعقبه من احتفالات واسعة بهذه المناسبة الغالية على جميع السعوديين.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية، وفرت الكثير من منافذ البيع مختلف أنواع الاكسسوارات الخاصة باليوم الوطنى التى تحمل شعار المملكة وصور قيادة هذه البلاد، تنوعت بين أعلام وأوشحه وصور وقبعات وغيرها من المستلزمات التى تضفى روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، حيث شهدت هذه المحال إقبالًا كبيرا من المواطنين على الشراء استعداد لاستقبال هذه المناسبة الوطنية الغالية فى بادرة تعكس روح المشاركة وتأتى تعبيرا عن الفرحة باليوم الوطنى الـ 89 ، ويحرص المتسوقين لاقتناء صور عملاقة للعلم السعودى وصور القادة.