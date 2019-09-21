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مقتل 2 وإصابة 6 آخرين فى انفجار قنبلة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:04 ص
مقتل 2 وإصابة 6 آخرين فى انفجار قنبلة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان انفجار قندهار - أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلن الجنرال تادن خان، قائد شرطة قندهار الأفغانية، اليوم السبت، أن ثمانية مدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، عن قائد الشرطة قوله إن الانفجار أصاب ستة مدنيين وأدى إلى مقتل اثنين أخرين.

بدوره، قال نصرت رحيمى، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الانفجار استهدف سيارة مدنية فى منطقة سبين بولداك حيث كانت تقل ركابًا مدنيين.

ولم يعلن أى فرد أو جماعة ومن بينهم حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

 


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اقليم قندهار

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