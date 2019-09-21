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مفتى الجمهورية يتوجه لموسكو لإلقاء كلمة بمؤتمر التراث الإسلامى وحوار الثقافات

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:30 م
مفتى الجمهورية يتوجه لموسكو لإلقاء كلمة بمؤتمر التراث الإسلامى وحوار الثقافات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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غادر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مصر إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة فى أعمال المؤتمر العلمى الدولى السابع، عن: "الإسلام فى زمن العولمة.. التراث الإسلامى وحوار الثقافات"، الذى تبدأ فعالياته غدًا الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

 

ويلقى المفتى كلمة رئيسة فى المؤتمر، وسوف يتم خلال فعاليات المؤتمر عرض تقرير عن عمل الإدارة الدينية لمسلمى روسيا ما بين عامى 2014 وحتى 2019، وعرض برامج تطوير الإدارة الدينية وانتخاب رئيس الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومكتب الرئاسة ولجنة المراقبة.

 

 وعلى هامش المؤتمر يقوم المفتى بزيارة مسجد روسيا الكبير، وسيشارك كذلك فى الاحتفال بالذكرى الـ 25 لتأسيس مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية، ومرور 60 سنة على ميلاد المفتى الشيخ راوى عين الدين.

 


روسيا

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موسكو

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