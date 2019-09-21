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مطار أسوان يستقبل أفواجا سياحية قادمة من أسبانيا

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:25 ص
مطار أسوان يستقبل أفواجا سياحية قادمة من أسبانيا الفوج السياحى
أسوان - عبد الله صلاح

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استقبل مطار أسوان الدولى، مساء الجمعة، 340 سائحا قادمين من أسبانيا مباشرة إلى مدينة أسوان للاستمتاع بجولة سياحية بعدد من المدن المصرية.

وصل السائحون الأسبان على متن رحلتى طيران "شارتر" مباشر من أسبانيا، وكان على متن إحدى الرحلتين 176 سائحا، وكان على متن الأخرى 164 سائحا، فى حين غادرت رحلة ثالثة من مطار أسوان إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدا لعودتها مرة أخرى إلى أسبانيا وعلى متنها عدد من السائحين العائدين إلى بلادهم بعد قضاء رحلة سياحية ممتعة بالمدن المصرية.

تأتى الرحلات الشارتر الأسبانية، فى إطار الاتفاقية التى أبرمتها الشركات السياحية الأسبانية مع وزارة السياحية لاستقبال أعداد من السائحين الأسبان داخل مصر عبر مطار أسوان الدولى، فى رحلة طيران مباشرة إلى أقصى جنوب مصر، للاستمتاع برحلة سياحية فى معابد فيلة وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، بجانب زيارة السد العالى والحديقة النباتية والمسلة الناقصة والسوق السياحى والقرى النوبية، ثم السفر إلى المدن السياحية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.

 

 


السياحة الاسبانية

مطار اسوان الدولى

شارتر اسبانى

اسبانيا

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