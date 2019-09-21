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مصرع 5 جنود شمال غرب بوركينا فاسو

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:04 ص
مصرع 5 جنود شمال غرب بوركينا فاسو بوركينا فاسو ارشيفية
وكالات

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قتل خمسة جنود بوركينيين في منطقة سورو شمال غرب بوركينا فاسو على يد أفراد مسلحين لاذوا بالفرار، وفق مصادر إعلامية رسمية اليوم.
وجدد الرئيس البوركيني روش كابوري في بيان صحفي أصدره اليوم، تصميم بلاده على القضاء على الإرهاب" ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
يذكر أن 24 جنديًا قتلوا في بوركينا فاسو شهر أغسطس الماضي في منطقة كوتوغو، فيما لقي 40 عنصرًا إرهابيًا مصرعهم على يد الجيش.
وتواجه بوركينا فاسو منذ ثلاث سنوات عمليات إرهابية متقطعة تطال عناصر الجيش والأمن والمدنيين.

بوركينا فاسو

منطقة كوتوغو

عناصر الجيش

عمليات إرهابية

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