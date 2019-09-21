مصرع 2 وإصابة 9 فى حادث سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج، منذ قليل إصطدام سيارة بأحد المنازل على الطريق، مما نتج عنه إصابة 9 ومصرع 2 من مستقلى السيارة، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وجثة لمستشفى أخميم واخرى للمستشفى الجامعى.

كان اللواء حسن محمود ،مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق، يفيد بإصطدام سيارة بمنزل على الطريق بناحية نجع الدير بمركز دار السلام سوهاج ووجود مصابين ومتوفين.

وبالفحص تبين إصطدام سيارة بمنزل على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز دار السلام سوهاج ،وذلك نتيجة التخطى الخاطئ ، ونتج الحادث إصابة 9 تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى للعلاج ،ووفاة 2 تم نقل احدهم للمستشفى الجامعى والأخر لمستشفى أخميم ،وومن بين المصابين والمتوفين امل كمال الدين محمد 28 سنة ،واسراء هلال احمد محمد ،واحمد هلال احمد 3 سنوات، ووسالم محمد احمد 3 سنوات، وونافع محمد سالم 29 جثة.

تم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.