مصرع طفلة إثر اصابتها بطلق نارى خلال مشاهدتها عرس فى قليوب

القليوبية نيفين طه

شهدت قرية طنان مركز قليوب بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث لقيت طفلة 11 عاما مصرعها إثر إصابتها بطلق نارى خرطوش خلال مشاهدتها حفل منقولات عرس بالقرية، حيث أطلق "ستورجى" الرصاص ابتهاجا بهذه المناسبة، فخرجت إحدى الطلقات واستقرت فى وجه وصدر المجنى عليها.

وجرى ضبط المتهم ونقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الجثة عن طريق الطب الشرعى وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم وتحريز السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من مستشفى قليوب المركزى بوصول رحمة ع ا 11عاما طالبة مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسرى وتوفيت فور وصولها للمستشفى وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه أثناء مرور منقولات عُرس المدعو محمود ا ا حاصل على ليسانس حقوق قام كريم س ع "ستورجى" بإطلاق عيار نارى من سلاح فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بذلك، مما أحدث إصابة المجنى عليها حال تواجدها بشرفة الطابق الأول العلوى محل سكنها والتى أودت بحياتها عقب وصولها للمستشفي.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4764 ادارى مركز قليوب لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.