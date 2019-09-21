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استكمالا لمسيرة العطاء..

مستشفى سعاد كفافى تنظم قوافل طبية لعلاج المرضى غير القادرين

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:55 م
مستشفى سعاد كفافى تنظم قوافل طبية لعلاج المرضى غير القادرين قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى

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مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية تقوم بها مستشفي سعاد كفافي الجامعي التابع لكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك استكمالا لمسيرة العطاء والبذل التى تنتهجها المستشفى ضمن منظومة المسئولية المجتمعية التى تستهدف فى المقام الأول تقديم خدمات طبية ومجتمعية متميزة مجاناً للفئات الأكثر احتياجاً  وذلك من خلال سلسلة من القوافل والمبادرات التى أطلقتها المستشفي علي مدار عامين جابت خلالها ربوع مصر من أقصاها الي أقصاها باعتبارها دستور عمل وميثاق التزام قومي ومهني وإنساني يلتزم  به جميع المشاركين في هذه القوافل والمبادرات من أطباء وتمريض وإداريين.
 
الجدير بالذكر أن ابرز هذه الانشطة قافلتين طبيتين الاولى تم ارسالهما إلي مدينة رأس سدر بسيناء والثانية الى قرية شبرامنت بمحافظة الجيزة حيث استقبلت قافلة رأس سدر على مدى 3 أيام ما يزيد عن 10000 زائر تم تقديم جميع الخدمات الطبية لهم من كشف وصرف العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة بالمجان وتحويل الحالات التي تستلزم مزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية المعقدة الي المستشفي الام بمدينة 6 أكتوبر حيث يتم استقبال الحالات المحولة وعمل اللازم دون تحمل المريض اي تكاليف.
 
أما قافلة شبرامنت فقد استقبلت ما يزيد عن 15000 زائر تم تقديم نفس الخدمات المقدمة بالقوافل السابقة لهم، إلا أن هذه القافلة تعد نقلة نوعية في فكر قوافل مستشفى سعاد كفافي الجامعي وذلك بانضمام مجموعة من الكليات غير الطبية مثل كليات التربية الخاصة والآثار لإضافة خدمات توعوية وتربوية ومجتمعية الي الخدمات الطبية المقدمة.
 
قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (1)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (2)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (3)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (4)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (5)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (6)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (7)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (8)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (9)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (10)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (11)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (12)
 

قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى (13)
 
 
قوافل طبية لمستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى تنظم قوافل طبية 
قوافل طبية لغير الغادرين

مستشفى سعاد كفافى

سعاد كفافي

قوافل طبية

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