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مستشفى رأس البر: استقبلنا 51 ألف حالة فى 3 أشهر

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:16 م
مستشفى رأس البر: استقبلنا 51 ألف حالة فى 3 أشهر مستشفى رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مستشفى رأس البر بمحافظة دمياط، عن إحصائيات برنامج عمل المستشفى خلال الموسم الصيفى لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وذلك بعد انتهاء الموسم الصيفى الذى انتهى أمس الجمعة.

 

وأشارت المستشفى فى بيان إن حالات التردد على العيادة الخارجية خلال أشهر الصيف بلغ عدد حالات 51 الف و287 حالة، كما تم إجراء عمليات بعدد 264 عمليه جراحيه كبرى، 3203 عملية جراحية صغرى، وتم حجز مرضى بالقسم الداخلى بعدد 684 حاله ما بين أطفال وكبار.

 

كما تم حجز أطفال بالحضانة بعدد 111 ليلة، كما تم حجز مرضى بحجرة العناية المركزة بعدد 85 ليلة، وتم اجراء أشعة بعدد 1674 فيلم أشعه عادية وسونار واستقبل معمل التحاليل بالمستشفى 4676 حالة اختبار متنوع، كما تم تحويل حالات خارجية لمستشفيات أكبر لعدم وجود تخصص بالمستشفى بعدد 39 حالة، وأعلنت المستشفى عن وجود قسم الاطفال وطوارئ على مدار 24 ساعة مع وجود طبيب اطفال مقيم طوال الاسبوع

 

 

 


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صحة دمياط

مستشفى راس البر

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