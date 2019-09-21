سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مستشار الحريرى ينفى صحة أنباء وجود حوار اقتصادى سرى مع حزب الله

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:35 م
مستشار الحريرى ينفى صحة أنباء وجود حوار اقتصادى سرى مع حزب الله سعد الحريرى
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى الدكتور نديم الملا، المستشار الاقتصادى لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، صحة أنباء عن وجود "حوار سرى" بين تيار المستقبل الذى يتزعمه الحريرى، وحزب الله، حول كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التى يشهدها لبنان.

وقال الملا، فى تصريح اليوم السبت، إن ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية فى هذا الصدد، غير دقيق، مشيرا إلى أن الحوار الاقتصادى الجارى ليس سريا، وإنما يشمل كافة القوى السياسية المشاركة فى الحكومة ولا يقتصر على حزب الله، ويتولاه الفريق الاقتصادى لرئيس الوزراء وليس تيار المستقبل.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريرى، بدأ فى الأسابيع القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة مع مختلف القوى والأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة فى لبنان، فى سبيل الوصول إلى توافق واسع حول حزمة من الإصلاحات التى يقتضى الأمر اعتمادها وتنفيذها سريعا لإيقاف التدهور المالى والاقتصادى المتسارع الذى يشهده لبنان.

وتقوم الرؤية الاقتصادية للحريرى وما تتضمنه من إصلاحات لإنقاذ لبنان ماليا واقتصاديا، والتى حدد لها إطارا زمنيا مدته 3 سنوات، على وضع موازنات عامة تقشفية مصحوبة بتقليص فى النفقات العمومية لخفض العجز، مع التوسع فى الإنفاق الاستثمارى "من خلال مساعدات مؤتمر سيدر" فى سبيل تحسين البنى التحتية، لا سيما فى ما يتعلق بمعالجة قطاع الكهرباء الذى يعانى تدهورا كبيرا ومزمنا، وإلغاء الإدارات والمؤسسات العامة غير المجدية، وإيقاف التوظيف العام فى الدولة.

كما تشمل الرؤية الاقتصادية للحريرى العمل على تحديث التشريعات التى تعرقل الاستثمار المحلى والأجنبي، وتحسين إيرادات الخزينة العامة للدولة اللبنانية من خلال ضبط آليات تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة التهريب الجمركى والتهرب الضريبي، وميكنة العمل الحكومى والتحول إلى الاقتصاد الرقمى لجذب الاستثمارات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء المزيد من الأدوار إلى القطاع الخاص فى إدارة المرافق لتحسين أوضاعها ومستوى الخدمات.

 


لبنان

سعد الحريرى

الحريرى

اقتصاد لبنان

تيار المستقبل

نديم الملا

مستشار الحريرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة