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مد أجل الحكم فى قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" لـ 28 سبتمبر

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:38 ص
مد أجل الحكم فى قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" لـ 28 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحكم على 26 متهماً، فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، لجلسة 28 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين كل من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


اكاديمية الشرطة

الهجوم على فندق الاهرامات الثلاثة

الحكم على 26 متهما

فندق الاهرامات الثلاثة

المستشار ناجى شحاتة

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