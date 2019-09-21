مدير إدارة العاشر من رمضان: 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام

الشرقية- فتحية الديب

قالت " فاتن عبد الحي" مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية، بمحافظة الشرقية، إن 3 مدارس جديدة تسلمتها إدارة العاشر من رمضان، لبدء الدراسة بها من الغد، وهي مدرسة الصحابة للتعليم الأساسي في المجاورة 77، ومدرسة السيدة زينب، للتعليم الأساسي بالحي 29 ومدرسة النجاح التجريبية بالمجاورة 59، قام جهاز العاشر من رمضان بببنائها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأضافات مدير إدارة العاشر التعليمية، إن الإدارة انتهت من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي، من حيث متابعة مباني المدارس وسلامتها وصلاحيتها لاستقبال العام الدراسي وتجهيز الديسكات وقوائم الفصول وتجهيز المدرسين وعمل جداول المدرسين وتوزيع الأشراف اليومي، ومن الناحية الأمنية تم إصدار التعليمات الخاصة للأمن الإداري لضمان سلامة التلاميذ.

وكانت الدراسة قد انطلقت صباح اليوم السبت فى 12 محافظة فى مديريات الجيزة والقاهرة والبحيرة والمنيا وسوهاج وقنا والإسماعيلية وبعض المحافظات الأخرى، وشهد أول يوم دراسى انتظام وحضور مرتفع للطلاب.

فيما تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الدراسة فى المحافظات التى بدأت فيها الدراسة، للتأكد من استقرار الدراسة وانتظامها فى المدارس المستهدفة فى محافظات البحيرة وسوهاج وأسيوط وعدة محافظات أخرى.