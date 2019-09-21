محمد الخشت للطلاب: جامعة القاهرة تدعم الفكر الحر لطلابها

وائل ربيعى

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التى تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة فى استقبال الطلاب الجدد.

وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها فى إطار حقهم فى حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تسعى لخلق صف ثان من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبى، والبرلمان الأفريقى.

ووجه رئيس جامعة القاهرة حديثه للطلاب قائلًا إن علينا أن نصنع تاريخنا ونعى دروس تاريخ أمتنا، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع؛ وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة.