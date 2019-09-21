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محافظ كفر الشيخ: مستعدون للشتاء بالتنسيق مع جميع رؤساء المراكز والمدن

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:55 م
محافظ كفر الشيخ: مستعدون للشتاء بالتنسيق مع جميع رؤساء المراكز والمدن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع أعمال تطهير شبكات ورفع كفاءة المعدات ومحطات رفع الصرف الصحى، والتى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمستمرة بداية من الأول من سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل، استعداداً لموسم الشتاء، وأنه كلف السكرتير العام، والسكرتير المساعد، بالتنسيق مع جميع رؤساء المراكز والمدن، لإزالة ناتج التطهير فوراً بالتنسيق والتزامن مع الأعمال، ومع مدير القطاع المسئول عن المركز والمدينة من شركة المياه والصرف الصحى استعداداً لفصل الشتاء.جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم السبت.


وعلى جانب آخر، وافق محافظ كفر الشيخ، على طرح حق الامتياز الإعلانى للشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ فى مزايدة علنية عامة، على أن تشمل كراسة الشروط المواصفات الفنية لكل إعلان، ويتم طرح عملية المزاد العلنى حق الامتياز للإعلانات بمدينة كفر الشيخ "حى شرق وحى غرب"، فى مزايدة علنية واحدة، لجذب وكالات وشركات الإعلانات الكبرى، لدخول المزاد وتغيير شكل ومفهوم الإعلان فى الشارع أسوة بالمحافظات الكبرى.

 

كما تابع محافظ كفر الشيخ، الطلبات المقدمة للتصالح فى بعض مخالفات قانون البناء حتى 10 سبتمبر الحالى، بإجمالى 586 طلب مقدم، و 164250 رسوم الفحص للطلبات، والتى تضمنت "مركز كفر الشيخ بـ11 طلب مقدم، و 45625 رسوم الفحص للطلبات، ومركز دسوق بـ 116 طلب مقدم، و 19250 رسوم الفحص للطلبات، ومركز الحامول بـ 2 طلب مقدم، و250 رسوم الفحص للطلبات، ومركز سيدى سالم بـ 4 طلب مقدم، و 1000 رسوم الفحص للطلبات، ومركز بيلا بـ 442 طلب مقدم، و 96125 رسوم الفحص للطلبات.

 

كما تابع مشروع الصرف الصحى بقرية السالمية، التابعة لمركز ومدينة فوه، حيث تم تسليم محطة الرفع وخط الطرد الخاص بها، وشبكات الانحدار بنسبة 90% تسليماً ابتدائياً ونهائياً، تم تنفيذ شبكات الانحدار بالجهة الشرقية، وتم تنفيذ المنطقة القبلية طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة.


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